02.07.2021, 20:35
Женщина познакомилась в Instagram с "известным музыкантом" и лишилась денег(6)
Foto: Martin Dremljuga
Вчера полиция получила сообщение о том, что жительница Кейла стала жертвой мошенника, которые представился известным музыкантом.
1 июля было возбуждено дело по факту того, что проживающая в Кейла потерпевшая познакомилась в социальной сети Instagram с мужчиной, который представился ей известным музыкантом из-за рубежа. Он сказал, что отослал ей посылку, для получения которой жертва перевела на различные счета в общей сложности более 2000 евро.
Также в Эстонии продолжают действовать телефонные мошенники, в связи с чем жителям страны следует сохранять бдительность.