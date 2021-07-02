Женщина познакомилась в Instagram с "известным музыкантом" и лишилась денег

1 июля было возбуждено дело по факту того, что проживающая в Кейла потерпевшая познакомилась в социальной сети Instagram с мужчиной, который представился ей известным музыкантом из-за рубежа. Он сказал, что отослал ей посылку, для получения которой жертва перевела на различные счета в общей сложности более 2000 евро.