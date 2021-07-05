КАРТА | "Бросается в глаза Ида-Вирумаа". О чем говорит обновленная карта распространения COVID-19?

Если еще неделю назад на карте, отражающей результаты исследований, был один "красный" населенный пункт, что говорит об очень высокой концентрации вируса, то результаты этой недели окрашены только в зеленые и желтые цвета. Это значит, что сточные воды содержат вирус в малом или умеренном количестве.

"На карте бросается в глаза Ида-Вирумаа, где в различных населенных пунктах распространение вируса равномерное и оценивается как "умеренное", — отметил руководитель исследований профессор ТУ Танель Тенсон.

Поскольку эпидемическая ситуация в Эстонии сейчас стабильная, то исследования сточных вод будут прекращены.

В ходе исследования пробы воды брались еженедельно в уездных центрах и в городах с числом жителей свыше 10 000 человек.

Более подробную информацию об исследовании и его результатах можно найти ЗДЕСЬ.