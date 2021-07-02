Черчесов объяснил, почему Россия не смогла повторить на Евро-2020 успех ЧМ. И ответил на вопрос об отставке

”Почему не удалось повторить? Физически мы были готовы, но чтобы эти кондиции дали результат, нужно определенное вдохновение и кураж.

За два года подготовки до чемпионата мира мы провели много матчей, могли выстроить химию в команде, подобрать нужных футболистов. Мы точно знали, почему того или иного игрока нет в сборной, но иногда не могли это объяснять в публичном пространстве, потому что касалось какого-либо футболиста. Так мы потихоньку выстроили команду к чемпионату мира — к дню Х она была готова.

К ЧМ-2018 мы готовили команду два года, а к Евро это нужно было делать на ходу. Из команды, игравшей на мундиале, у нас остались девять футболистов. Поэтому не очень корректно сравнивать.

Как говорил наш Владимир Ильич Ленин: ”Низы не могут, верхи не хотят”. У нас сейчас, конечно, не революционная ситуация, но есть одно поколение, которое должно сменить другое. Однако на данный момент одни хотят, но не могут, а те, кто раньше мог, уже не в том состоянии”, — сказал Черчесов.

Тренер сборной России по футболу заявил, что не согласен с критикой Александра Головина и Алексея Миранчука за игру на Евро-2020.

”Головин и Миранчук у нас больше года не были в сборной. Я понимаю, что игры национальных команд проходят не каждый день. Если игрок на один сбор не попал, то я могу его год не видеть. Это не клубный футбол, когда игроки постоянно вместе.

Но я не согласен с критикой Головина и Миранчука.

Хочу сказать, что Миранчук начал ценить то время, которое получает, и приносит нам большую пользу. Он со мной посоветовался, перешел в зарубежный клуб, прошел год, и он изменился в лучшую сторону.

Сейчас Миранчук приехал на Евро. Он еще созреет, нужно время.

Перед игрой с Бельгией Алексей уже знал, что выйдет на замену. У него это лучше получается. Он в ”Аталанте” постоянно выходит на замену. Возможно, это как у собаки Павлова — выработался рефлекс. Мы решили войти в турнир так, а уже с Финляндией выпустить его в старте.