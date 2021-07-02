"Люди пожимали плечами". В Нарве пришедшим на вакцинацию раздавали инфолистовки на польском языке

Прививки делали в Fama без предварительной записи. Интерес у жителей был — из 200 предназначенных на акцию доз было использовано 172.

После вакцинации людям раздавали листовки с информацией, касающейся прививки. По какой-то причине вакцинированные получали инфолистовки на эстонском и польском языке. Как известно, подавляющее большинство населения нарвы составляют русскоязычные жители.

Сиргид Михайлова, руководитель проводившего вакцинацию медицинского учреждения Silmarõõm S, сообщила, что инфолистовки им выдал Департамент здоровья. В департаменте данный факт подтвердили, но не смогли объяснить, почему так случилось — в этом нужно разбираться. Хотя, согласитесь, польский и русский шрифт перепутать трудно.

Несколько неожиданным для местных стало то, что вакцину предлагали только совершеннолетним. В распоряжение Silmarõõm S для акции поступил однокомпонентный препарат Janssen, а он не предназначен для лиц, не достигших 18-летнего возраста.

Как сказала Михайлова, вид вакцины был определен в Минсоцдел. "На место пришли около двух десятков несовершеннолетних которые хотели вакцинироваться", — добавила Михайлова.

За ходом мероприятия в центре Fama наблюдала мэр Нарвы Катри Райк. По ее словам, в целом акция прошла хорошо. Она также отметила, что получая инфолистовки, люди недоуменно пожимали плечами.

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