02.07.2021, 11:47
Полиция просит помощи в установлении личности мужчины
Фото: полиция
Полиция просит помощи в установлении личности мужчины, который находится на лечении в раквереской больнице.
Около недели назад Центр тревоги получил сообщение о мужчине, которому стало плохо со здоровьем в Раквере на ул. Валликраави. Его отвезли в больницу. У него не было при себе документов, а из-за состояния здоровья он не может разговаривать. Проведенная работа с целью установить его личность не дала результатов.
На левом предплечье у него татуировка ”Eha”, а на левом плече — татуировка в виде якоря.
Если у кого есть информация, которая поможет установить его личность, просим позвонить по номеру 53091130 или написать на э-почту jaagup.nommeloo@politsei.ee