Полиция просит помощи в установлении личности мужчины

Около недели назад Центр тревоги получил сообщение о мужчине, которому стало плохо со здоровьем в Раквере на ул. Валликраави. Его отвезли в больницу. У него не было при себе документов, а из-за состояния здоровья он не может разговаривать. Проведенная работа с целью установить его личность не дала результатов.