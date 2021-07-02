02.07.2021, 11:47
Полиция просила помощи в установлении личности мужчины по татуировкам(22)
дополнено 13:45
Полиция
Полиция просила помощи в установлении личности мужчины, который находится на лечении в раквереской больнице. В 13:40 полиция сообщила, что с ней связались и помогли опознать мужчину.
Около недели назад Центр тревоги получил сообщение о мужчине, которому стало плохо со здоровьем в Раквере на ул. Валликраави. Его отвезли в больницу. У него не было при себе документов, а из-за состояния здоровья он не может разговаривать. Проведенная работа с целью установить его личность не дала результатов.
На левом предплечье у него татуировка ”Eha”, а на левом плече — татуировка в виде якоря.