04.07.2021, 12:20
Фирма Ильвеса вышла из убытков. Доходы шли из Греции и Ближнего Востока(17)
Foto: Andres Putting
Компания Тоомаса Хендрика Ильвеса (занимал должность президента Эстонии с 2006 по 2016 годы) Ilves Consulting Group OÜ заработала в прошлом году 17 622 евро чистой прибыли, выйдя, таким образом, из убыточности. Доходы фирма имела как в Европе, так и на Ближнем Востоке.
Основанная Ильвесом в 2016 году фирма имела в прошлом году доход в 44 600 евро. Предприятие занимается оказанием консультационных услуг.
Большая часть дохода была заработана в Европе — 34 900 евро. В Эстонии услуг оказано на 5 500 , в Великобритании — на 8549 и в Греции — на 20 000 евро.
За пределами Европы Ilves Consulting Group заработала в Омане 10 551 евро.
В 2019 году фирма Ильвеса принесла убытков в размере 67 581 евро.