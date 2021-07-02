СЕГОДНЯ | Супербитва: Бельгия против Италии в 1/4 чемпионата Европы

Италия бодро начала турнир. Три победы в группе, 8 забитых мячей, страсть и самое лучшее исполнение гимна. Однако этот запал начал угасать с каждым матчем. Уже в 1/8 финала, в игре с Австрией, команда Роберто Манчини не была такой резвой, как в первом матче, и могла проиграть австрийцам. Есть ошушение, что каждая следующая игра итальянцев — хуже предыдущей. То ли лидеры устали, то ли сложно создать новые эмоции для битвы.

У Бельгии и похожая ситуация, и нет. Они тоже победили в группе, выиграли три матча. Смотрелись уверенно. Однако все равно складывается впечатление, что команда так и не разогналась. Чего-то не хватает в полузащите и конструировании атак. Тактика отдай мяч Де Брейне и он что-то придумает рабочая, "Манчестер Сити" так дошел до финала Лиги чемпионов. Но тут будет решать один матч, один момент. Итальянец Жоржинью знает, как играть против подобных специалистов.

Это главный матч на стадии 1/4 турнира. Будь это финал, никто бы не расстроился — вывеска подходящая.