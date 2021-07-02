Италия обыграла Бельгию в битве фаворитов и прошла в полуфинал(10)
Матч начался атаками Италии. На 13-й минуте Скуадра Адзурра, казалось, открыла счет после подачи штрафного, которую замкнул Бонуччи, но судья отменил гол из-за офсайда.
Однако на 31-й минуте Вермален неудачно вынес мяч из штрафной, и Барелла, обыграв двух защитников, точно пробил в дальний угол. На этот раз претензий у арбитров не было.
На 41-й минуте у Кьезы был отличный момент, чтобы удвоить преимущество ударом из-за пределов штрафной, но мяч прошел рядом со штангой. Однако буквально через пару минут Инсинье, получивший свою порцию критики из-за неудачной игры в 1/8 финала, точным ударом с линии штрафной сделал счет 2:0.
В самом конце первого тайма Доку на правом фланге итальянской обороны продавил Ди Лоренцо, и тот сфолил. Лукаку реализовал пенальти и вернул Бельгию в игру.
Второй тайм начался атаками номинальных хозяев поля бельгийцев. На 61-й минуте Лукаку упустил реальнейшую возможность сравнять счет. Замыкая прострел, он попал в оказавшегося на ленточке ворот Спинаццолу. Однако Спинаццоле было не суждено дождаться финального свистка. На 77-й минуте он получил серьезную травму и покинул поле на носилках.
В концовке матча Бельгия сбилась на навал, который не принес ей успеха - сборная Италии проходит в четвертьфинал чемпионата Европы.
Бельгия — Италия 1:2 (1:2)
2 июля, 22.00, ”Альянц-Арена”
Голы:
0:1 – 31 Барелла, 0:2 – 44 Инсинье, 1:2 – 45, пенальти Лукаку.
Бельгия – Куртуа, Вермален, Алдервейрелд, Вертонген, Менье (Шадли, 70; Прат, 74), Тилеманс (Мертенс, 69), Витцель, де Брюйне, Азар, Доку, Лукаку.
Италия – Доннарумма, Бонуччи, Кьеллини, Ди Лоренцо, Спинаццола (Эмерсон, 79), Верратти (Кристанте, 74), Жоржиньо, Кьеза, Барелла, Инсинье (Берарди, 79), Иммобиле (Белотти, 74).
Предупреждения:
Верратти (20), Тилеманс (21).
До матча
Италия бодро начала турнир. Три победы в группе, 8 забитых мячей, страсть и самое лучшее исполнение гимна. Однако этот запал начал угасать с каждым матчем. Уже в 1/8 финала, в игре с Австрией, команда Роберто Манчини не была такой резвой, как в первом матче, и могла проиграть австрийцам. Есть ошушение, что каждая следующая игра итальянцев — хуже предыдущей. То ли лидеры устали, то ли сложно создать новые эмоции для битвы.
У Бельгии и похожая ситуация, и нет. Они тоже победили в группе, выиграли три матча. Смотрелись уверенно. Однако все равно складывается впечатление, что команда так и не разогналась. Чего-то не хватает в полузащите и конструировании атак. Тактика отдай мяч Де Брейне и он что-то придумает рабочая, "Манчестер Сити" так дошел до финала Лиги чемпионов. Но тут будет решать один матч, один момент. Итальянец Жоржинью знает, как играть против подобных специалистов.
Это главный матч на стадии 1/4 турнира. Будь это финал, никто бы не расстроился — вывеска подходящая.