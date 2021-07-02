Италия обыграла Бельгию в битве фаворитов и прошла в полуфинал

Матч начался атаками Италии. На 13-й минуте Скуадра Адзурра, казалось, открыла счет после подачи штрафного, которую замкнул Бонуччи, но судья отменил гол из-за офсайда.

Однако на 31-й минуте Вермален неудачно вынес мяч из штрафной, и Барелла, обыграв двух защитников, точно пробил в дальний угол. На этот раз претензий у арбитров не было.

На 41-й минуте у Кьезы был отличный момент, чтобы удвоить преимущество ударом из-за пределов штрафной, но мяч прошел рядом со штангой. Однако буквально через пару минут Инсинье, получивший свою порцию критики из-за неудачной игры в 1/8 финала, точным ударом с линии штрафной сделал счет 2:0.

В самом конце первого тайма Доку на правом фланге итальянской обороны продавил Ди Лоренцо, и тот сфолил. Лукаку реализовал пенальти и вернул Бельгию в игру.

Второй тайм начался атаками номинальных хозяев поля бельгийцев. На 61-й минуте Лукаку упустил реальнейшую возможность сравнять счет. Замыкая прострел, он попал в оказавшегося на ленточке ворот Спинаццолу. Однако Спинаццоле было не суждено дождаться финального свистка. На 77-й минуте он получил серьезную травму и покинул поле на носилках.

В концовке матча Бельгия сбилась на навал, который не принес ей успеха - сборная Италии проходит в четвертьфинал чемпионата Европы.

Бельгия — Италия 1:2 (1:2)

2 июля, 22.00, ”Альянц-Арена”

Голы:

0:1 – 31 Барелла, 0:2 – 44 Инсинье, 1:2 – 45, пенальти Лукаку.

Бельгия – Куртуа, Вермален, Алдервейрелд, Вертонген, Менье (Шадли, 70; Прат, 74), Тилеманс (Мертенс, 69), Витцель, де Брюйне, Азар, Доку, Лукаку.

Италия – Доннарумма, Бонуччи, Кьеллини, Ди Лоренцо, Спинаццола (Эмерсон, 79), Верратти (Кристанте, 74), Жоржиньо, Кьеза, Барелла, Инсинье (Берарди, 79), Иммобиле (Белотти, 74).

Предупреждения:

Верратти (20), Тилеманс (21).

До матча