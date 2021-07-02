Городское управление Нью-Йорка советует людям заниматься сексом через отверстие
Прошел безумный год, изменивший сексуальное поведение больше, чем могли предположить. Хочется верить, что дома людей не полны фанерными стенками в дырочку, чтобы с любимым можно было безопасно посопеть. В жизни виртуального мира возникла новая недостаточность под названием киберболезнь. Коротаем свои дни, переключая телеканалы. Перед глазами движется картинка, но тело остается на месте и в мозге возникает конфликт. В результате стресс, усталость и эмоциональная выхолощенность. Время выйти из этого нереального уклада жизни.
Впереди ждет жаркое, полное секса лето
Поцелуи с другом по Тиндеру до сих пор под строгим запретом. По оценкам психологов, люди страдают от дефицита тактильных прикосновений. Свободные от семейных уз должны были взвесить, стоит ли страсть того, чтобы рисковать здоровьем? Да и у стабильных пар ситуация не лучше. Дети на домашнем обучении, нехватка нянь, разговоры по Zoom, отсутствие социальных связей еще больше затемняют пламя страсти.
При прикосновении к лицу возникает новая любовная игра. Небрежный французский поцелуй еще какое-то время будет возбуждающе опасным и рискованным. Пока действует 2-метровая дистанция, придется воздерживаться. В передовице городского управления Нью-Йорка в качестве альтернативы советовали использовать сексуальные игрушки. Для многих сексуальная игрушка стала единственной возможностью удовлетворить природные потребности. Но игрушки предоставляют великолепное разнообразие также и парам. Часто одна из сторон чувствует неловкость от принесенных в спальню игрушек. Но следует учитывать, что в отношениях участвуют два человека и стрессоустойчивость каждого очень индивидуальна. Любимому может оказаться очень по вкусу разнообразие.
Вот-вот правительство Европы совсем немного приоткроет дверцу для выхода, чувствуется запах свободы и различных возможностей. На горизонте просматривается надежда и ожидание, что летом мы сможем освободится и сексуально. Может быть, подскочет до неба продажа презервативов, разговоры Zoomy happy hour сменятся оргиями, станции по переработке отходов заполнятся пустыми флаконами от лубрикантов. После долгих месяцев в заточении люди вновь хотят испытать возбуждающую возможность случайного секса, влюбляться, найти настоящую любовь и отношения. Новые сексуальные отношения по сравнению с прежними более честные. В них больше открытости и смелости говорить о том, чего ждут от любимой, больше четких НЕТ и ДА. По данным исследований, молодые американцы планируют больше встречаться, восполнить потерянное время, испробовать новые предметы и прикасаться к эрогенным зонам. Лето будет длинным и полным страсти также и в Эстонии. В этом году женщинами не нужно будет чувствовать фальшивый стыд из-за своих потребностей, играть по неписанным секстистским правилам и довольствоваться в постели средненьким партнером. Лето — это время, когда потеть не стыдно, и время вновь себя найти.
В стрессовых ситуациях у людей бывают различные психологические реакции. Не все чувствуют себя животными в загоне, мечтающими вырваться на свободу. Пандемия подействовала на либидо многих очень угнетающе. Вопрос только в том, когда именно вернутся возможности обычной жизни и надолго ли… в очередной раз? В любом случае, предстоящее лето — это время открыть свой ящик Пандоры и найти себе хоть немного неприятностей и новых эмоций.
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