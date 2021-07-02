Городское управление Нью-Йорка советует людям заниматься сексом через отверстие

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Впереди ждет жаркое, полное секса лето

Поцелуи с другом по Тиндеру до сих пор под строгим запретом. По оценкам психологов, люди страдают от дефицита тактильных прикосновений. Свободные от семейных уз должны были взвесить, стоит ли страсть того, чтобы рисковать здоровьем? Да и у стабильных пар ситуация не лучше. Дети на домашнем обучении, нехватка нянь, разговоры по Zoom, отсутствие социальных связей еще больше затемняют пламя страсти.

При прикосновении к лицу возникает новая любовная игра. Небрежный французский поцелуй еще какое-то время будет возбуждающе опасным и рискованным. Пока действует 2-метровая дистанция, придется воздерживаться. В передовице городского управления Нью-Йорка в качестве альтернативы советовали использовать сексуальные игрушки. Для многих сексуальная игрушка стала единственной возможностью удовлетворить природные потребности. Но игрушки предоставляют великолепное разнообразие также и парам. Часто одна из сторон чувствует неловкость от принесенных в спальню игрушек. Но следует учитывать, что в отношениях участвуют два человека и стрессоустойчивость каждого очень индивидуальна. Любимому может оказаться очень по вкусу разнообразие.