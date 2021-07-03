Одно за другим: козлёнку и уткам потребовалась помощь спасателей

В четверг в 11.33 спасатели Курессааре отправились на Пихтла теэ помогать семейке уток. Утята провалились в яму глубиной около 3 метров, откуда спасателям пришлось их доставать.

Через пару часов сааремааские спасатели выехали в село Имара, где в сетке ворот своими рогами застрял козлик. После освобождения он весело побежал в направлении леса.