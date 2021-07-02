02.07.2021, 10:58
В Финляндии призывают отказаться от любых поездок в Россию(33)
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Причиной такой рекомендации стало ухудшение ситуации с коронавирусом в России, а также распространение более заразного дельта-штамма, пишет Yle.
Ведомство финского здравоохранения THL рекомендует избегать любых поездок в Россию на данный момент.
THL сообщает, что причиной рекомендации стало сильное ухудшение ситуации с коронавирусом в России, а также распространение более заразного дельта-штамма.
Прибывающие из России путешественники проходят на границе через медицинскую проверку и коронавирусные тесты, им также дают рекомендацию пройти второй тест спустя 72 часа после прибытия в Финляндию. До получения результатов THL советует прибывшим из России избегать любых социальных контактов.
Для примера: среди футбольных туристов, посетивших ЧЕ в Санкт-Петербурге, уже выявлено порядка 400 случаев заболевания, обнаружены и заражения дельта-штаммом.