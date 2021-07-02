В Финляндии призывает отказаться от любых поездок в Россию

THL сообщает, что причиной рекомендации стало сильное ухудшение ситуации с коронавирусом в России, а также распространение более заразного дельта-штамма.

Прибывающие из России путешественники проходят на границе через медицинскую проверку и коронавирусные тесты, им также дают рекомендацию пройти второй тест спустя 72 часа после прибытия в Финляндию. До получения результатов THL советует прибывшим из России избегать любых социальных контактов.