Комментарий: Путин все еще мечтает о "едином народе" России и Украины

И, естественно, некому было спросить в течение почти четырех часов этого хорошо подготовленного праздника единения правителя и народа, почему никто ни разу не видел Путина в медицинской маске? Точнее, видели все, но именно что один раз — во время посещения московской больницы в Коммунарке в марте 2020 года, в самом начале эпидемии? Впрочем, тогда это была даже не маска, а настоящий скафандр.

Пандемия COVID-19 стала первой и главной темой прямой линии. В течение почти получаса президент работал лектором на общественных началах. Рассказывал, как привился " Спутником V ", почему это важно и нужно, хотя от прямой и жесткой критики противников вакцинации уклонился. И, с его точки зрения, правильно сделал. Ведь заметная часть его базы поддержки — как раз те, кто верит, что вакцина — это "от дьявола", "жидкий чип", "средство контроля за нами".

"Мы" — это некое мифическое коллективное руководство, а не сам Путин. Он лично как бы ни за что не отвечает. "Почему растут цены на продукты?" — "А они во всем мире растут. Мы стараемся их сдерживать". Пандемия? "Мы сделали, предприняли, оказали, выделили". "Я" употребляется только в том случае, когда речь идет о воздействии на нерадивых "бояр": "Я поговорю с губернатором (министром, главой федерального агентства), чтобы починили дорогу (вернули льготы, приняли на лечение)".

Но вместо монаршего величия все чаще выходит старая реприза советского комика Аркадия Райкина. Президент, в силу возраста, ее должен хорошо помнить. Некий гражданин приходит в советское ателье жаловаться на чудовищно сшитый костюм. Спрашивает: "Кто шил костюм?". И слышит в ответ: "Мы".

Писать о прямых линиях Владимира Путина уже давно трудно. Как говорят циничные медиа-менеджеры, "усталый формат". Цитаты из "Двенадцати стульев" и домашние заготовки про "Колобка" и "Войну и мир" давно стали такой же рутиной, как жонглирование цифрами, отсыл к лихим девяностым и фирменное монаршее "мы" при ответе на любой вопрос: "мы предсказали", "мы создадим госкорпорацию" (кстати, любимый метод решения всех проблем), "мы обеспечим". Мы, мы, мы…

Или другой вопрос: почему ради голосования за "обнуление" ослабили карантинные меры? Он, конечно, тоже не прозвучал. Как не было никаких вопросов про Навального, демонстрации протеста, команду отравителей из ГРУ, аресты и посадки оппозиционеров. Хотя логично предположить, что среди миллионов вопросов, поступивших Путину, были и эти.

Всюду рука Вашингтона

Зато ведущие прямой линии регулярно задавали те вопросы, которые давали возможность Путину говорить о том, что его заметно и по-настоящему интересует и волнует. Но и тут все известно заранее.

Проход британского эсминца через крымские воды? Провокация, за которой стояли Соединенные Штаты. Будущее? Все будет хорошо, но все равно есть последствия "развала СССР". Именно развала, а не распада. Потому что распад — естественный процесс, а развал — результат злонамеренных действий. Кого? Можно не объяснять — опять Америки. Украина? Несамостоятельное государство под внешним управлением. Кого? Правильно! Вашингтона и — отчасти — Берлина и Парижа.

Об Украине президент России готов говорить бесконечно. На самом деле, это единственная тема, которая его захватывает. Разве что Вторая мировая война может сравниться с ней. Неудивительно: в его понимании они накрепко связаны. В обоих случаях речь о коварном Западе, который только и ждет, как бы всадить России кинжал в спину.

И так же, как и в рассуждениях про войну, в разговоре об Украине Путин охотно прибегает к фейкам. В случае с 1939-1945 годами это советские мемы про "оборонительный характер пакта Молотова-Риббентропа" или "добровольное вступление стран Прибалтики в СССР".

Угрозы и предупреждения

В случае с Украиной — это миф о том, что "русские и украинцы — единый народ", который все время хотят "растащить" то коварные империалисты-поляки, то Австро-Венгерская империя. Путин настойчиво возвращается к этой теме и делает позорные для государственного деятеля такого уровня ошибки.