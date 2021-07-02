Выставка об истории аэродрома Ласнамяэ открылась в Linnamäe Maxima

На выставке можно увидеть архивные фотографии и узнать об одном из самых важных в XX веке исторических объектов района. Тематический аттракцион предусмотрен и для юных любителей истории. Выставка представляет особой интерес в том числе и потому, что раньше история аэродрома Ласнамяэ не представлялась общественности в таком масштабе.

”Уникальная и необычайно увлекательная история аэродрома Ласнамяэ заслуживает того, чтобы узнать о ней больше, а формат передвижной выставки — это как нельзя более подходящий для этого способ. Подготовленная специалистами в свой области выставка организована в качестве одного из начинаний проекта ”Музей Ласнамяэ”, целью которого как раз и является популяризация истории нашего района среди жителей и гостей Ласнамяэ. Экспонировавшаяся в течение трех недель в Lasnamäe Centrum выставка получила позитивный отклик у публики, тепло откликнувшейся как на тексты и фотографии, повествующие об этапах развития аэродрома, так и на тематические игровые элементы. Надеюсь, что посетителей Maxima на Линнамяэ теэ заинтересует история аэродрома Ласнамяэ и они смогут больше узнать о ней на нашей выставке”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

”Передвижная выставка об истории аэродрома Ласнамяэ — это увлекательный проект, который дает возможность рассказывать о прошлом не в стенах музея, а там, где люди бывают каждый день”, — сказал директор Эстонского военного музея Хеллар Лилль, добавав, что это позволяет говорить об истории непосредственно на месте происходивших здесь событий. Также он выразил надежду, что выставка вдохновит посетителей на посещение постоянной экспозиции музея и ангара тяжелой техники, которые расположены совсем недалеко от Ласнамяэ в Виймси.