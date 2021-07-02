Министр финансов: с тревогой жду третью волну COVID-19 и ее последствий для экономики

- Прогнозируется, что Эстония будет одной из пяти стран Европы, где не смогут к осени обеспечить 70-процентный уровень вакцинации. Вас не пугает предстоящая третья волна COVID-19 и ее последствия для экономики?

- Я думаю об этом с большой озабоченностью. Эти волны оставили свои следы на экономике. Наши предприниматели продемонстрировали чрезвычайную стойкость, и экономика быстро оправилась от локдаунов. Если и придет осенью новая волна, то мы должны к этому времени довести процент вакцинированных до достаточно высокого уровня, так, чтобы нам не пришлось больше требовать масштабных закрытий.

С замедлением вакцинации просто нельзя мириться, нам нельзя осенью снова оказаться в ситуации, когда мы будем должны закрывать школы и экономику. Поэтому нужно идти с вакцинацией туда, куда обычно ходит много людей. Нужно предлагать прививку без предварительной регистрации как в центрах вакцинации, так и в других местах. Танель Кийк неоднократно говорил, что в достижении цели 70-процентного охвата уступок быть не может.

- За вашим столом сейчас сидит замещающий вас министр юстиции Марис Лаури, так как у вас в августе родится ребенок, и в ближайшее время вы будете находится в декретном отпуске и отпуске по рождению ребенка. Вы не раз говорили, что хотите как можно быстрее вернуться из этого отпуска на работу. Боитесь на слишком долгое время остаться в стороне от большой политики?

- Нет, у меня нет таких страхов. Но я считаю, что ребенок должен быть естественной частью жизни, это не предполагает длительную оторванность от остальной жизни. В итоге всё зависит от того, позволит ли здоровье — моё и маленького ребенка. Я конечно, не вернусь так сказать на следующий день, но поскольку у меня в семье есть люди, которые мне помогут, а удаленная работа, как известно, получила значительное развитие, то в планах в самом деле осенью вернуться к работе.