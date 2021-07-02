Героя матча со Швецией раскритиковали в Украине из-за комментария на русском языке

Нападающего ”Днепра-1”, забившего победный гол на 121-й минуте, раскритиковали на Украине за интервью на русском языке.

”Учитывая острую дискуссию, которая развернулась в обществе относительно языка, на котором должны разговаривать спортсмены во время официальных спортивных соревнований, в частности, за рубежом, а также поступлением значительного количества жалоб граждан, считаю необходимым напомнить следующее.

Статус государственного языка в сфере спорта закреплен в статье 34 Закона Украины ”Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”. Законом установлено, что спортивные мероприятия, в том числе международные, проводятся в Украине на государственном языке.

Речь личного общения спортсменов не является сферой действия закона. Однако подготовка спортсменов должна быть комплексной и концентрироваться как на достижении спортивного результата, гражданской позиции, так и принципах спортивной дипломатии.

Каждый гражданин Украины на международных соревнованиях — пример профессионализма, спортивного мастерства, гордости и уважения к своему народу, государства, поклонников из разных уголков мира.

Именно поэтому публичные выступления, комментарии или пресс-конференции, в которых принимают участие наши спортсмены, их тренеры, представители федераций или клубов, в том числе, по завершению карьеры, прежде всего должны быть на государственном языке, а вот перевод должны осуществлять организаторы соревнований”, — написал Кремень в фэйсбуке (на украинском языке).