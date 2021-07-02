СЕГОДНЯ | Сумеют ли швейцарцы преподнести еще один сюрприз и обыграть Испанию

Обе команды могли с успехом промахнуться мимо четвертьфинала. Сборная Испании выигрывала в два мяча в матче 1/8 финала с Хорватией, позволила сопернику сравнять счет и победила лишь в дополнительное время (5:3). Швейцарцы же напротив отыграли дефицит в два мяча у сборной Франции и преподнесли едва ли не главную сенсацию Евро-2020, обыграв чемпионов мира по пенальти.

Испания и Швецария совсем недавно играли между собой в прошлом розыгрыше Лиги наций УЕФА осенью прошлого года. Дома испанцы победили 1:0, а в Швейцарии хозяева выигрывали до 89-й минуты, но гостям все же удалось сравнять счет, и матч завершился вничью 1:1. Однако в Санкт-Петербурге ничья исключена.

У сборной Швейцарии из-за перебора желтых карточек не примет участие в матче ключевой полузащитник Гранит Джака, для которого матч с Испанией должен был стать 99-м в составе национальной команды.

Начало матча в 19.00 по таллиннскому времени.