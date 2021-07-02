С августа бюро Департамента полиции и погранохраны в Раквере изменит режим работы

Руководитель Раквереского отделения полиции Катрин Сатси сказала, что в Раквере клиенты будут обслуживаться три дня в неделю по примеру бюро в Кярдла.

„Наш зал открыт во все будние дни, но во вторник и четверг клиенты смогут воспользоваться дигикиоском, чтобы сделать фотографию на документ, дать отпечатки пальцев и поставить подпись. В случае необходимости в этом может помочь наш сотрудник зала. Использование дигикиоска для всех клиентов бесплатно, данные и фото автоматически загружаются в веб-среду бюро самообслуживания. После этого клиент может подать ходатайство в удобное для себя время в самообслуживании за несколько минут", – говорит Сатси.

Когда документ готов, клиент получает уведомление по электронной почте, для большего удобства полиция советует при получении документа заранее забронировать время на сайте broneering.politsei.ee.

Цель Департамента полиции и погранохраны – способствовать более активному использованию клиентами бюро самообслуживания и дигикиосков. "Во многих сферах самообслуживание стало очень популярным, в пример можно привести кассы самообслуживания в магазинах или посылочные автоматы. Хотя подача ходатайства документа не является таким рутинным делом, мы прогнозируем, что все больше людей захочет подавать ходатайство о паспорте или ID-карте, не общаясь с нашими сотрудниками", – добавила капитан полиции Катрин Сатси.

С начала этого года по 25 июня Раквереское бюро обслуживания посетили 11 387 человека, из них 4148 подали ходатайство о документе и 5193 получали готовый документ. Новые PIN-коды для ID-карты получил 701 человек, mobiil-ID – 331 человек и разрешение на оружие 181 человек. В Ляэне-Вируском уезде треть ходатайств о новых документах подается в бюро самообслуживания, в Харьюмаа и Тарту таким образом подается уже каждое второе ходатайство.

В бюро самообслуживания Департамента полиции и погранохраны можно подать ходатайства о паспортах гражданина Эстонии и иностранца, получении ID-карты, карты вида на жительство, карты digi-ID э-резидента и разрешении на оружие, активировать mobiili-ID, а также зарегистрировать краткосрочную работу иностранца в Эстонии.