Израиль возобновил воздушные удары по позициям ХАМАС в секторе Газа

”Вчера вечером боевые самолеты атаковали объект по производству оружия террористов ХАМАС. Атакованные компоненты использовались ХАМАС для исследования и разработки оружия”, — сказано в сообщении.

Там также уточнили, что нападение было совершено в ответ на запуск шаров с зажигательными веществами с территории Газы в направлении Израиля.

Как напоминает РБК, 16 июня ВВС Израиля также нанесли удары по объектам движения ХАМАС в секторе Газа из-за запуска в сторону израильских населенных пунктов воздушных шаров с взрывчаткой. ”Армия обороны Израиля готова к любому сценарию, включая возобновление боевых действий, в ответ на продолжающиеся террористические действия из сектора Газа”, — говорили тогда израильские военные.

В начале мая конфликт между группировками в секторе Газа и Израилем обострился после того как израильские власти по решению суда начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме. Из-за этого в городе начались протесты, которые переросли в столкновения палестинского населения и израильской полиции. Позже из сектора Газа начались ракетные обстрелы по территории Израиля.

По оценке израильских военных ХАМАС выпустил около 3,5 тыс. ракет, большую часть из которых перехватила система ПРО ”Железный купол”. В ответ израильская армия нанесла ракетные и авиационные удары по 1,5 тыс. объектам в секторе Газа. В Израиле за время боев погибли 12 человек, свыше 50 получили ранения. В секторе Газа — более 230 убитых. 20 мая Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня, оно вступило в силу 21 мая.