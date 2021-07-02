Вы удивитесь! Стала известна сумма, которую получает Роналду за один пост в Instagram

Португалец является владельцем самого дорого аккаунта в Instagram. Также в списке самых дорогих аккаунтов присутствует нападающий сборной Аргентины и испанской ”Барселоны” Лионель Месси, занимающий седьмое место в рейтинге с суммой в €0,93 млн за одну публикацию.