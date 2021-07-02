02.07.2021, 07:50
Вы удивитесь! Стала известна сумма, которую получает Роналду за один пост в Instagram(1)
pixabay.com
Форвард туринского ”Ювентуса” и сборной Португалии Криштиану Роналду получает €1,35 млн за один пост в социальной сети Instagram, информирует gazeta.ru со ссылкой на ”Би-би-си”.
Португалец является владельцем самого дорого аккаунта в Instagram. Также в списке самых дорогих аккаунтов присутствует нападающий сборной Аргентины и испанской ”Барселоны” Лионель Месси, занимающий седьмое место в рейтинге с суммой в €0,93 млн за одну публикацию.
Португалец в составе национальной команды вылетел с чемпионата Европы — 2020 после поражения от сборной Бельгии (0:1) в рамках 1/8 финала турнира.
Сборная Португалии на групповом этапе обыграла венгров (3:0), уступила немецкой сборной (2:4) и сыграла вничью с французами (2:2). Роналду отметился пятью забитыми мячами на турнире.