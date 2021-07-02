"Одной вакцинацией вирус не победить": защищает ли прививка от передачи Covid-19

"Прививки спасают жизни, но одной только вакцинацией проблему не решишь, - уверены в ВОЗ. - Необходимо продолжать бороться с распространением вируса всеми возможными способами - особенно когда большинство окружающих прививки не имеют и Covid-19 так широко распространен".

Впрочем, как показывают многочисленные исследования, даже в том случае если привитый человек заболевает Covid-19, чаще всего инфекция у него протекает без каких-либо симптомов или - реже - в относительно легкой форме.

Кроме того, реакция на прививку в значительной степени индивидуальна. У пожилых людей, а также тех, кто страдает от хронических болезней или принимает иммунодепрессанты, защитный ответ организма может быть значительно менее выраженным. А значит, их риск подхватить инфекцию оказывается выше и после вакцинации.

Прививка не дает полной, 100-процентной защиты от вируса, подтверждают в ВОЗ. Даже если получить обе дозы вакцины и выждать положенное время, чтобы иммунный ответ организма достиг максимального уровня, шанс заболеть Covid-19 все равно остается - особенно у тех, кто пренебрегает другими защитными мерами.

Большинство зараженных были полностью привиты от Covid-19 (то есть получили оба укола вакцины) и на момент постановки диагноза не испытывали никаких симптомов.

В течение следующей недели вирус был обнаружен у трех десятков человек, в том числе у самой 30-летней сиделки родом с Филиппин , а также еще четырех сотрудников интерната и 26 его постоянных обитателей.

Учитывая специфику учреждения, весь его персонал и большинство хрупких здоровьем обитателей были давно привиты от Covid-19 как входящие в группу риска еще в феврале-марте. Однако на всякий случай интернат закрыли на карантин, а всех сотрудников, пациентов и других людей, в последнее время общавшихся с заболевшей женщиной или ее сиделкой, поместили в карантин и стали регулярно тестировать.

Месяц назад, когда у 37-летней пациентки сингапурского интерната для людей с нарушениями психики был обнаружен коронавирус , руководство заведения не стало поднимать панику.

"Не болен" - не значит "здоров"

До последнего времени у ученых не было уверенности в том, что полностью вакцинированные люди могут не только болеть сами, но и быть разносчиками инфекции.

Дело в том, что клинические испытания всех одобренных пока вакцин были направлены на то, чтобы продемонстрировать безопасность препарата и его способность предотвращать симптоматические случаи заражения. А следовательно, на наличие вируса тестировали только тех добровольцев, у кого ухудшалось самочувствие.

Остальных волонтеров разработчики не отслеживали. Если кто-то из них заболевал Covid-19, но переносил инфекцию бессимптомно, этот случай в статистике заражений не учитывался.

Учитывая, что бессимптомные больные составляют, по разным оценкам, до 86% всех случаев заражения, на каждый подтвержденный диагноз приходится несколько неучтенных случаев инфекции. И сколько добровольцев (а каждый препарат испытывали в среднем 30-40 тысяч человек) переболели подобным образом, неизвестно.

Дело в том, что отследить такие случаи передачи инфекции невероятно сложно. Фактически для этого нужно регулярно тестировать на наличие вируса всех поголовно, включая здоровых людей, еще не встречавшихся с вирусом, уже переболевших и вакцинированных.

Такие попытки принимались неоднократно, но только в рамках ограниченных социальных групп. Например, в ходе одного эксперимента волонтеры из числа американских врачей, сотрудников соцслужб и других "тружеников фронта борьбы с пандемией" еженедельно сдавали тест на коронавирус в течение трех месяцев, вне зависимости от наличия симптомов или полученной прививки. Так удалось выяснить, что две дозы вакцины снижают вероятность нахождения инфекции в организме примерно в 25 раз.

Похожие исследования ведут и сами разработчики вакцин, и первые полученные результаты выглядят обнадеживающе. Например, выяснилось, что препарат от Johnson & Johnson снижает вероятность бессимптомной инфекции почти на три четверти.