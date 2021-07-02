Лось выскочил под колеса машины: двое попали в больницу. Подробности пяти ДТП с тяжелыми последствиями

В четверг в 16.54 в Тарту на равнозначном перекрестке улиц Рийа и Сыбра произошла авария: 52-летний мужчина на велосипеде не пропустил автомобиль Škoda Octavia, которым управляла 55-летняя женщина. Велосипедист доставлен в больницу.

В 18.53 на 71-м километре шоссе Йыхви - Тарту - Валга (волость Муствеэ, Йыгевамаа) лось выбежал на проезжую часть под колеса автомобиля Mercedes-Benz Vito, за рулем которого находилась 41-летняя женщина. В результате столкновения пострадали водитель и пассажирка (40-летняя женщина), которые были доставлены в больницу.

В 19.34 в селе Тила (Тартуская волость) 47-летняя женщина, готовясь на мотоцикле Kawasaki к экзамену на получение водительских прав категории А, потеряла управление своим транспортным средством и упала. Женщину доставили в больницу.

В 22.03 в Таллинне на круговом перекрестке Пярнуского шоссе, бульвара Мере и Нарвского шоссе 23-летний мужчина на автомобиле Honda C-HR проигнорировал знак "Уступи дорогу" и столкнулся с мотоциклом Kawasaki ER-6N, которым управляла 31-летняя женщина. В результате столкновения мотоциклистка упала и была доставлена в больницу.

В ночь на пятницу, 2 июня, в 01.48 в Таллинне на улице Пеэтри 18-летняя женщина наехала на электросамокате на бордюр и упала. Девушку доставили в больницу.

За сутки полиция задержала 9 водителей в состоянии алкогольного и одного водителя в состоянии наркотического опьянения.