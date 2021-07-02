В Эстонии закрываются девять школ, в том числе и русская

С точки зрения Министерства образования в ходе реорганизации школьной сети в этом году нет ничего необычного, процесс не сильно отличается от предыдущих лет по числу закрытий или слияний учебных заведений.

В то же время для жителей Калласте закрытие единственной школы сравнимо с социальной катастрофой, пишет rus.err.

Снижение численности населения Пейпсияэре не позволяло волости содержать пять имеющихся школ, и закрытие одной из них было неизбежным. Школа Калласте находилась под ударом четыре года, но до сих пор родителям удавалось её сохранять. В прошлом году, например, на их сторону встал Тартуский административный суд. В этом году защиту со стороны суда получить не удалось.

С нового учебного года самая крупная реорганизация школьной сети предстоит в волости Пылтсамаа Йыгеваского уезда. Там закроются пять школ, и ещё часть учебных учреждений будет объединена с общей гимназией Пылтсамаа.