Захарова: Россия продолжит осуществлять плотный мониторинг ситуации в образовательной сфере Эстонии

Вопрос: Не так давно мэр Таллинна М.Кылварт выступил с жёсткой критикой инициативы эстонского руководства об окончательном переводе образовательной системы на государственный язык не позднее 2035 г. Как бы Вы могли прокомментировать данное заявление таллинского мэра?

Ответ: Неоднократно сообщали о деструктивности намерений Таллинна полностью уничтожить в этой прибалтийской стране русскоязычное образование. Говорили, почему они хотят это сделать. Это желание направлено на подрыв базовых прав национальных меньшинств, зафиксированных в документах ООН и Совета Европы.

Позиция России, кстати говоря, в полной мере соответствует критическим выводам мониторинговых структур этих международных организаций, а также ОБСЕ, в отношении языковой политики эстонских властей. Надеемся, что давление на Таллинн в этом принципиальном вопросе не ослабнет.

Россия, со своей стороны, продолжит осуществлять плотный мониторинг ситуации в образовательной сфере Эстонии вместе с профильными международными организациями на основе имеющейся юридической базы.