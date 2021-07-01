Экономист Luminor: рынку сырой нефти необходимо больше предложений, чтобы сдержать дальнейший рост цен

По словам Пальма, уровень цен в 65–70 долларов за баррель был бы намного более здоровым, учитывая, что влияние коронавируса на мировую экономику остаётся обширным и неравномерным. ”Слишком быстрое повышение цен на энергоносители может в итоге не принести пользу и самим производителям сырой нефти, поскольку в таком случае нельзя исключать замедления роста спроса и возникновения проблем с инфляцией”, ¬– добавил он.

Пальм объяснил, что сильный рост цен на энергоносители также привёл к росту цен на другое сырьё. ”Цены на энергоносители, которые повышались в течение длительного времени, рано или поздно вызовут рост и других цен, и это ударит по доходам потребителей. В то же время потребителями, например, промышленных металлов являются и сами производители сырой нефти”.

”Кроме того, более высокий уровень цен (80 долларов и выше) усилит конкуренцию с производителями, не входящими в ОПЕК, включая производителей возобновляемой энергии. Таким образом, ОПЕК, вероятно, продолжит постепенно увеличивать добычу на фоне сегодняшнего быстрого роста мировой экономики и сокращения запасов сырой нефти, но не достаточными темпами, сохраняя цены на нежелательно высоком уровне”, — сказал Пальм, добавив, что бюджеты производителей сырой нефти при таком уровне цен изрядно пополняются. Сегодня эстонские потребители ощущают повышение цен при заправке автомобилей и при оплате счетов за электроэнергию.

Примечательно, что цена на нефть марки Brent на уровне 75 долларов за баррель не только выше прошлогоднего кризисного уровня, но и на 15 процентов выше позапрошлогодней цены.