ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | В Доме Стенбока проходит встреча премьер-министров Эстонии и Литвы

Шимоните и Каллас обсуждают двустороннее сотрудничество, вопросы энергетики а также темы, связанные с Беларусью и Россией.

В пятницу премьер Литвы возложит венок к мемориалу жертвам коммунизма на Маарьямяэ и встретится со спикером Рийгикогу Юри Ратасом.

Это первый визит Шимоните в Эстонию.