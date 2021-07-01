Новости Эстонии
01.07.2021, 18:42

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | В Доме Стенбока проходит встреча премьер-министров Эстонии и Литвы

 (1)
youtube:AAPOnB8uleY
В Эстонии с двухдневным визитом находится премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. В Доме Стенбока Шимоните принимает ее эстонская коллега Кая Каллас.

Шимоните и Каллас обсуждают двустороннее сотрудничество, вопросы энергетики а также темы, связанные с Беларусью и Россией.

В пятницу премьер Литвы возложит венок к мемориалу жертвам коммунизма на Маарьямяэ и встретится со спикером Рийгикогу Юри Ратасом.

Это первый визит Шимоните в Эстонию.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)