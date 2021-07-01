01.07.2021, 18:42
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | В Доме Стенбока проходит встреча премьер-министров Эстонии и Литвы(17)
В Эстонии с двухдневным визитом находится премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. В Доме Стенбока Шимоните принимает ее эстонская коллега Кая Каллас.
Шимоните и Каллас обсуждают двустороннее сотрудничество, вопросы энергетики а также темы, связанные с Беларусью и Россией.
В пятницу премьер Литвы возложит венок к мемориалу жертвам коммунизма на Маарьямяэ и встретится со спикером Рийгикогу Юри Ратасом.
Это первый визит Шимоните в Эстонию.