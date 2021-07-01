Безработница в Эстонии снижается. Смотрите, кто получил наибольшую компенсацию зарплаты

По предварительным данным на конец июня уровень безработицы составил 7,7%, на учете в кассе по безработице находилось 50 370 человек. На конец мая уровень безработицы составил 8,1%, на учете в Кассе по безработице находилось 52 800 человек.

В прошлом году, в этот же период на учете находилось 50 734 безработных. Самый высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, который на конец месяца составил 12,5%, а самый низкий на Хийумаа - 4,6%.

За май компенсация заработной платы была назначена 18 849 работникам из 2770 организаций. Средний размер компенсации составил 617 евро, а всего расход на компенсацию составил 15,5 миллиона евро. Большую часть получателей компенсации за май составили работники гостиничной сферы и услуг питания (33,2% получателей компенсации). Список предприятий, получивших компенсацию, можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Подача заявлений о выплате компенсации заработной платы закончилась 30.06.2021. В общей сложности за март, апрель и май касса по безработице возместила заработную плату более чем 41 000 работникам 6200 учреждений. Общий расход на выплату компенсаций составил 71,1 миллиона евро, а средняя компенсация была 590 евро.

Наибольшая доля получателей компенсации за март, апрель и май пришлась на сектор оптовой и розничной торговли (25,9% получателей компенсации), за которым следовал гостиничный сектор и услуги питания (24,1% получателей компенсации), а также сфера искусств и развлечений (11,9% получателей компенсации).

Всего за три месяца наибольшую компенсацию заработной платы получили Osaühing Hansaliin (2,3 миллиона евро), Osaühing HT Laevateenindus (1,6 миллиона евро), и Национальная опера «Эстония» (1,3 миллиона евро).