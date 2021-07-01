01.07.2021, 17:06
Умер тренер знаменитого чемпиона мира(1)
Фото: Scanpix
Заслуженному тренеру России Юрию Дохояну было всего 56 лет.
Дохоян долгое время являлся тренером 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова. Впоследствии тренировал Сергея Карякина, а также сестёр Татьяну и Надежду Косинцевых.
Последним из воспитанников Юрия Дохояна являлся россиянин Андрей Есипенко, который в январе вошел в символический клуб Михаила Чигорина, обыграв действующего чемпиона мира по шахматам норвежца Магнуса Карлсена.