Другие виды
01.07.2021, 17:06

Умер тренер знаменитого чемпиона мира

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Фото: Scanpix
Заслуженному тренеру России Юрию Дохояну было всего 56 лет.

Дохоян долгое время являлся тренером 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова. Впоследствии тренировал Сергея Карякина, а также сестёр Татьяну и Надежду Косинцевых.

Последним из воспитанников Юрия Дохояна являлся россиянин Андрей Есипенко, который в январе вошел в символический клуб Михаила Чигорина, обыграв действующего чемпиона мира по шахматам норвежца Магнуса Карлсена.

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