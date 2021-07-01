01.07.2021, 16:30
Дело закрыто: осужденная за насилие над детьми "мать года" Малле Кобин должна явиться в тюрьму через неделю(1)
Tiit Blaat
Малле Кобин, приговоренная к 6 месяцам лишения свободы за насилие над пятью приемными детьми, трижды пыталась отложить приведение приговора в исполнение, ссылаясь на состояние здоровья. Сегодня Государственный суд принял решение не принимать к обсуждению ее жалобу, а это означает, что она должна появиться в Таллиннской тюрьме 8 июля.
Удостоенная в свое время титула Мать года, 69-летняя Малле Кобин изначально должна была отправится в тюрьму 11 мая, но несколько раз пыталась отрочить исполнение приговора на два месяца, ссылась на то, что не сможет получить за решеткой необходимое решение. Таллиннская тюрьма утверждает обратное.
Таллиннский окружной суд 14 июня счет ходатайство Кобин необоснованным. А после сегодняшнего решения Госсуда вступает в силу постановление Пярнуского уездного суда, по которому женщина должа явиться для исполнения наказания через 7 дней.
Подробнее об уголовном деле в отношении Кобин читайте ЗДЕСЬ.