Дело закрыто: осужденная за насилие над детьми "мать года" Малле Кобин должна явиться в тюрьму через неделю

Удостоенная в свое время титула Мать года, 69-летняя Малле Кобин изначально должна была отправится в тюрьму 11 мая, но несколько раз пыталась отрочить исполнение приговора на два месяца, ссылась на то, что не сможет получить за решеткой необходимое решение. Таллиннская тюрьма утверждает обратное.