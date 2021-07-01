На пляже Пирита не рекомендуется купаться из-за сине-зеленых водорослей

"В настоящее время купаться на пляже Пирита нецелесообразно, поскольку по предварительной информации Департамента здоровья на пляже могут расти сине-зеленые водоросли. Сейчас на пляже Пирита развевается фиолетовый флаг, который означает, что вода загрязнена и купаться не рекомендуется", — пояснил старейшина района Пирита Тынис Лийнат.

Есть ли на пляже Пирита сине-зеленые водоросли, и если да, то какие именно, будет определено после анализа проб, взятых Департаментом здоровья в четверг. Около половины видов сине-зеленых водорослей токсичны и могут быть опасны для здоровья человека. Детям и людям с более уязвимым здоровьем однозначно стоит избегать купания. Однако если вы войдете в воду, то следует избегать попадания воды в рот, а также тщательно вымыться после купания.