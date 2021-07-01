Фонд помощи онкобольным в прошлом году поддержал лечение 167 человек суммой в 2,7 млн евро
Согласно свежему аудиту и отчету за хозяйственный год, представленному Коммерческому регистру, доходы Фонда помощи больным раком ”Подаренная жизнь” составили 3,28 миллиона евро.
В 2020 году Фонд помощи больным раком сильно пострадал в связи с пандемией COVID-19: в условиях вступивших в силу ограничений в Эстонии и вызванной ими экономической депрессии приток пожертвований в фонд временно уменьшился. В трудное время предприятие Utilitas внесло в фонд 75 000 евро и фирма EY — 10 000 евро.
В целом год оказался рекордным для фонда, во многом благодаря сотрудничеству с Эстонской национальной телерадиовещательной корпорацией. В конце декабря в рамках благотворительной программы ”Рождественский туннель”, которая транслировалась на ETV и ETV +, добавилось 657 300 евро на поддержку онкологических больных.
В течение 2020 года доходы фонда составили 3,28 миллиона евро, что на 18% больше, чем в 2019 году, и на 21% больше, чем в 2018 году. Всего совет фонда одобрил 286 ходатайств о помощи от 167 человек. Самой молодой из получивших помощь была 24-летняя мать семейства.
Обилие пожертвований делает фонд особенным. В 2020 году только в электронном виде было получено 111 630 различных пожертвований. По состоянию на конец года количество постоянных спонсоров достигло почти 8000 человек.
”Мы очень благодарны. Только благодаря щедрым пожертвованиям фонд ”Подаренная жизнь” смог поддержать всех людей, обратившихся за помощью и принадлежащих к целевой группе фонда — т. н. нерентабельных онкобольных, для которых существует необходимое лечение по жизненным показаниям, но оно не финансируется Больничной кассой, — сказал руководитель Фонда помощи больным раком ”Подаренная жизнь” Тойво Тянавсуу. — Следующим нуждающимся в помощи фонда может стать кто угодно: чей-то дорогой член семьи, близкий друг, добрый коллега — и тогда можно с удовлетворением подтвердить, что необходимые медицинские расходы надежно покрыты”.
В целом фонд ”Подаренная жизнь” вложил в лечение рака более 2,7 миллиона евро в 2020 году, что сопоставимо с аналогичным показателем в 2019 году.
Фонд также дает возможность всем нуждающимся в помощи внести вклад в лечение собственными средствами: максимальной индивидуально посильной суммой. В 2020 году нуждающиеся в помощи сами оплатили свое лечение на общую сумму чуть более 320 000 евро.
Также в течение года фонд помог онкобольным людям получить почти 30 различных препаратов от рака, которые посредством Больничной кассы выкупить было невозможно. В числе этих лекарств: Keytruda, Lonsurf, Stivarga, Imbruvica, Avastin, Ibrance, Cyramza, Cometriq, Opdivo, Perjeta, Xalkori, Xtandi, Lynparza, Kisqali, Everolimus, Yervoy, Tagrisso, Votrient, Inlyta, Tecenriq, Tafinlar, Abraxane, Tyverb, Caelyx, Jevtana, Kyprolis, Xofigo, Erbitux, Venetoclax и другие.
В 2020 году в Фонде лечения рака ”Подаренная жизнь” было два оплачиваемых сотрудника — исполнительный директор Катрин Куусемяэ и член правления Тойво Тянавсуу.
Соответствие ходатайств о помощи критериям оценивает и принимает по ним решение совет фонда. Совет состоит из девяти членов: онкологи д-р Пеэтер Падрик, д-р Хеле Эвераус, д-р Кадри Путник, д-р Эдвард Лаане, д-р Кристийна Оямаа и д-р Ханнес Юргенс, а также предприниматели Янек Мягги, Эрик Сакков и Кристьян Раху.
Поскольку фонд полностью опирается на пожертвования жителей Эстонии, для него важно сводить к минимуму накладные расходы, чтобы сохранить как можно больше средств для основной деятельности — поддержки людей. В 2020 году накладные расходы Фонда помощи больным раком составили 5,3 процента от доходов фонда. Это означает, что 94,7 процента пожертвований поступили нуждающимся напрямую через оплату медицинских счетов.
Несколько эстонских компаний, которые поддерживают миссию фонда как финансово, так и различными услугами, помогают свести к минимуму хозяйственные расходы фонда. В 2020 году крупнейшими партнерами фонда ”Подаренная жизнь” были Utilitas, Ernst & Young, Circle K Estonia, DPD, Deloitte, Fifaa, Age McCann, Sweater, Škoda Laagri, LEADELL Pilv, Powerhouse, EfTEN Capital, Luisa Tõlkebüroo, Europark, Ühisteenused, Stockmann и другие.
За семь лет работы более 1300 эстонских семей получили помощь от Фонда помощи больным раком и в целом более 13 миллионов евро было пожертвовано в фонд из Эстонии и в меньшей степени из-за границы.