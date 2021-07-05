Большое интервью с Эдгаром Сависааром: продолжение конфронтации с Россией может плохо закончиться

- "Хундисильма" — это хорошее место для обдумывания жизни?

- Не сказал бы, что усиленно предаюсь размышлениям о жизни. Здесь много чем можно заняться. Очаровательное пение птиц, полный сад цветов. Как диких, так и культурных. Занят ими. Езжу также в город.

- А политика? Рейн Таагепера пишет о тебе: "Заслуги времен Поющей революции делают Сависаара достойным однажды стать президентом Эстонской Республики".

- За четыре дня до президентских выборов можно будет сказать, что я о них думаю. Что касается местных выборов, то, как мне кажется, тут еще есть время.

- Недавно ты сказал, что не чувствуешь, что идет предвыборная кампания по выборам в местные самоуправления. Очень всё вяло.

- Да, видимо это связано с эпидемией, которая у нас сейчас правит балом, и возможностей для проведения кампании меньше. Но если бы захотели, то можно было делать больше. Сейчас не хотят.

- Перейдем к серьезному вопросу. Есть ли надежда, что Сависаар напишет мемуары, где откровенно расскажет обо всём, что с ним сделали и что случилось? Кажется, твой сборник "Премьер-министр" — самая толстая книга, выпущенная в Эстонии.

- Есть и потолще. Но согласен, в моей было 1007 страниц.