ФОТО | В Нарве стартовала вакцинация в порядке живой очереди: за первый час ушла половина всех доз

Вакцинация проходит в нарвском торговом центре Fama, прививки делает фирма Silmarõõm S. На момент начала вакцинации — 15.00 — на месте уже находилось около 40 человек. В кабинеты, где делаются прививки, заходят по одному, поэтому небольшую очередь можно наблюдать в коридоре торгового центра. Вакцинируются как молодые — лет 20, так и пожилые — 50+.

15:40 В целом, в помещении царит очень доброжелательная атмосфера, несмотря на массовость мероприятия — люди помогают друг другу, уступают места пожилым — около стены предусмотрительно стоят стулья для тех, кто устал стоять в очереди. По оценке нашего корреспондента, на одного человека в среднем отводится 2-3 минуты, поэтому очередь двигается быстро.

15:35 Очередь движется довольно быстро, несмотря на немалое количество людей. Однако в помещении душно. Напомним, что вакцинация проходит с 15.00 до 19.00.

15:25 Среди посетивших данное мероприятие есть политик Катри Райк, член Социал-демократической партии Эстонии. Она уверена, что отношение населения к прививке может изменить личный пример и убеждение. Именно поэтому политик раздает книги про Нарву — подарок для тех, кто вакцинируется. Более того, она с радостью общается с людьми, отвечает на их вопросы.

Кати Райк сделала прививку вакциной AstraZeneca.

15:15 Через 15 минут после начала вакцинации очередь стала заметно больше — более 50 человек, по оценке нашего корреспондента. На вопрос о том, не боятся ли люди делать прививку, ожидающие отвечают отрицательно.

15:10 Люди продолжают подходить и становиться в очередь.