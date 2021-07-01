ФОТО | В Нарве стартовала вакцинация в порядке живой очереди: за первый час ушла половина всех доз(14)
Вакцинация проходит в нарвском торговом центре Fama, прививки делает фирма Silmarõõm S. На момент начала вакцинации — 15.00 — на месте уже находилось около 40 человек. В кабинеты, где делаются прививки, заходят по одному, поэтому небольшую очередь можно наблюдать в коридоре торгового центра. Вакцинируются как молодые — лет 20, так и пожилые — 50+.
17:50 Несколько человек отметили, что вакцинироваться сегодня было их спонтанным решением — для того, чтобы проще было ездить к друзьям в другие европейские страны.
17:45 Наш корреспондент пообщался с уже получившим вакцину мужчиной. Он работает спасателем и уверен, что вакцинироваться необходимо. В его случае — точно.
"Это — вынужденная мера, у нас если один человек придет больным на работу, то всю смену отправляют на карантин. А с кадрами у нас и так проблемы, так что нужно вакцинироваться".
17:30 Сейчас очереди уже нет — люди приходят по два-три человека и спокойно получают вакцину.
17:19 Наш корреспондент пообщался с людьми, которые пришли за вакциной. В целом, все говорят о том, что без этого никак и что это- вынужденная мера — многие бояться заболеть в тяжелой форме, поэтому и идут вакцинироваться. Один из мужчин отметил, что такой формат очень удобный — можно прийти и вакцинироваться сразу после работы, не регистрируясь и не посещая больницу. Он отметил, что уже давно хотел вакцинироваться, но никак не мог найти для этого подходящее время. А тут — увидел информацию об акции в интернете, и решил, что "звезды сошлись".
15:40 В целом, в помещении царит очень доброжелательная атмосфера, несмотря на массовость мероприятия — люди помогают друг другу, уступают места пожилым — около стены предусмотрительно стоят стулья для тех, кто устал стоять в очереди. По оценке нашего корреспондента, на одного человека в среднем отводится 2-3 минуты, поэтому очередь двигается быстро.
15:35 Очередь движется довольно быстро, несмотря на немалое количество людей. Однако в помещении душно. Напомним, что вакцинация проходит с 15.00 до 19.00.
15:25 Среди посетивших данное мероприятие есть политик Катри Райк, член Социал-демократической партии Эстонии. Она уверена, что отношение населения к прививке может изменить личный пример и убеждение. Именно поэтому политик раздает книги про Нарву — подарок для тех, кто вакцинируется. Более того, она с радостью общается с людьми, отвечает на их вопросы.
Кати Райк сделала прививку вакциной AstraZeneca.
15:15 Через 15 минут после начала вакцинации очередь стала заметно больше — более 50 человек, по оценке нашего корреспондента. На вопрос о том, не боятся ли люди делать прививку, ожидающие отвечают отрицательно.
15:10 Люди продолжают подходить и становиться в очередь.