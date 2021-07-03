Выпускник гимназии Треффнера попал на выпускной через суд: может ли школа наказать человека, отказывающегося носить маску?

В конце января этого года директор гимназии Хьюго Треффнера Отт Оявеэр направил коллегам и родителям учеников письмо, в котором объявил, что ученики должны будут носить маски. Это поможет снизить риск распространения коронавируса и защитить себя и окружающих.

”Учителя имеют право не пускать на уроки учеников без масок. Каждый, кто хочет ходить в школу, должен носить маску. Потому что при такой вспышке распространения вируса ВСЕ ДОЛЖНЫ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ В БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ В ШКОЛЕ. Чувство безопасности — это то, что помогает всем нам учиться с удовольствием, именно поэтому мы и ходим в школу”, — говорится в тексте письма.

Выпускник Тарви Суур с этим распоряжением был не согласен: у него астма, и ему было бы крайне неудобно дышать через маску в течение нескольких часов подряд. ”Я не понимал, как школа может заставить всех носить маски”, — говорит Суур.