01.07.2021, 15:10
Убившие литовского криминального авторитета эстонцы получили по 16 лет тюрьмы(11)
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Обвиняемые в заказном убийстве литовского криминального авторитета Деймантаса Бугавичюса граждане Эстонии Арле Грабби и Ханс-Эрик Эхверт получили по 16 лет тюрьмы, сообщает rus.err.ee.
Соответствующие решение накануне вынес суд Каунаса, сообщила в четверг Центральная криминальная полиция Эстонии.
Вместе с эстонцами перед судом предстал и гражданин Литвы, который получил 13 лет за помощь в организации убийства.
"К сожалению, это не первый случай, когда эстонские преступники выделяются в плохом свете в других странах мира. В то же время международное сотрудничество чрезвычайно важно, и мы должны помогать нашим коллегам в раскрытии преступлений. Таким образом мы предотвращаем возможные новые преступления и опасности как в Эстонии, так и за ее пределами", — комментирует ситуацию полиции.