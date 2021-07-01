Убившие литовского криминального авторитета эстонцы получили по 16 лет тюрьмы

"К сожалению, это не первый случай, когда эстонские преступники выделяются в плохом свете в других странах мира. В то же время международное сотрудничество чрезвычайно важно, и мы должны помогать нашим коллегам в раскрытии преступлений. Таким образом мы предотвращаем возможные новые преступления и опасности как в Эстонии, так и за ее пределами", — комментирует ситуацию полиции.