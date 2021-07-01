Опасный дельта-штамм распространяется по Эстонии: текущее положение дел

Дельта-штамм считается опасным, поскольку он и распространяется быстрее, и более эффективно обходит ”звоночки” иммунной системы по сравнению с обнаруженным в Ухане штаммом. По оценке Департамента здоровья, это лишь вопрос времени, когда дельта-штамм станет доминантным. При этом нет доказательств, что он вызывает более тяжелое течение COVID-19.

Из данных Департамента здоровья видно, как распространяются различные штаммы в Эстонии. По состоянию на 28 июня было секвенировано 7360 проб, в результате чего выявлено:

• 5216 штаммов вируса с α-мутацией

• 67 штаммов с β-мутацией, из них 27 завезенных случаев (кроме того, в двух случаях в ходе дальнейшего секвенирования произошла переквалификация в γ-штамм)

• 9 штаммов с γ-мутацией

• 159 штаммов с δ-мутацией (из них один B.617.1 и 158 — B.1.617.2);

Штамм α или альфа был обнаружен в Соединенном Королевстве, штамм β или бета в Южной Африке, штамм γ или гамма в Бразилии и штамм δ или дельта в Индии.

Если посмотреть на эти цифры, то можно увидеть, что дельта-штамм распространяется по Эстонии быстрыми темпами. Если по состоянию на 13 июня в Эстонии было выявлено 56 случаев заражения данным штаммом, то 28 июня уже 159, то есть почти в три раза больше.

При этом Департамент здоровья заверяет, что, хотя доля дельта-штамма в Эстонии продолжает расти, в последнее время рост был медленнее, чем ожидалось, из чего можно сделать вывод об эффективности мониторинга и контроля за инфицированными дельта-штаммом.

”Пока что увеличение доли дельта-штамма не привело к росту заболеваемости и общегосударственного распространения не отмечается. Однако количество завезенных случаев постоянно увеличивается, поэтому важно не терять бдительность" — отметила руководитель отдела инфекционных заболеваний Ханна Сепп.

Секвенирование подтверждает, что генетическая последовательность многих обнаруженных в Эстонии инфицированных дельта-штаммом вирусов крайне схожа со штаммом, распространяющимся сейчас в Санкт-Петербурге.