За предоставление поддельного QR-кода на границе Эстония может запретить въезд в страну. Что надо знать при пересечении границы?

На эстонско-российской границе заметное оживление. Причем количество пересекающих границу людей из России в Эстонию и из Эстонии в Россию примерно одинаковое.

Исполняющий обязанности руководителя пограничного пункта “Нарва-1” Марек Лийва рассказал RusDelfi, что в июне границу в обоих направлениях пересекло в общей сложности 36 тысяч человек.

За тот же период прошлого года эта цифра составила 11 тысяч человек.

В июне 2019 года — до пандемии — границу пересекли 360 тысяч человек в обоих направлениях. В российских СМИ появились новости о массовой подделке QR-кодов о вакцинации, которые необходимы для посещения ресторанов и массовых мероприятий в Москве. Марек Лийва говорит, что на эстонских пограничных пунктах пока не сталкивались с поддельными сертификатами о вакцинации. По словам Лийва, за подделку QR-кодов человеку могут грозить санкции — вплоть до запрета на въезд.

Что надо знать при пересечении границы?

Правительство расширило с 21 июня возможности поездок в Эстонию из третьих стран. В Эстонию снова можно, при необходимости с визой, въезжать в любых целях вакцинированному человеку без признаков заболевания COVID-19, если с момента вакцинации прошло время, необходимое для достижения максимальной иммунной защиты.

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Пересекающий государственную границу человек должен представить в Департамент здравоохранения личные и контактные данные, сведения о путешествующих с ним несовершеннолетних детях и информацию о поездке. В числе прочего нужно указать страну, из которой человек прибыл в Эстонию, дату прибытия, а также транзитные страны, в которых самолет совершал промежуточные посадки или происходили пересадки.