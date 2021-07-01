Как найти квалифицированного ремонтника или строителя по доступной цене?

На сегодня к порталу присоединились уже более 2800 довольных пользователей, за последние полгода в среде Holt.ee было опубликовано более чем 1000 объявлений о поставке желаемой услуги.

Почти 80 % всех объявлений о поставке получили предложения, и на 60 % работ мастер был найден посредством Holt.ee.

Добавили объявление о поставке, но не знаете, как быть дальше? Как выбрать наиболее подходящее из поступивших предложений?



При добавлении объявления о поставке у вас есть возможность указать период, в который вы ждете ценовые предложения.

Если подходящее предложение о подряде поступило раньше, и вы хотите сделать выбор еще до окончания периода приема предложений, у вас, разумеется, есть такая возможность.

Обязательства выбрать самое дешевое предложение нет. Важна компетентность Поставщика услуги и качество выполнения работы. Также нет обязательства непременно выбрать из пришедших предложений, если подходящего предложения к концу периода объявления о поставке не поступило. В этом случае можно отметить поставку как не состоявшуюся без каких-либо обязательств.

При выборе из поступивших предложений рекомендуем следующее: