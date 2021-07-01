Путин одобрил запрет публичного отрицания роли СССР в победе над нацизмом

Документ опубликован на официальном портале правовой информации в четверг.

Закон запрещает публичное отождествление целей, решений и действий советского руководства, военного командования и военнослужащих с целями, решениями и действиями представителей нацистской Германии и европейских стран "оси", установленными Международным (Нюрнбергским) трибуналом и другими судами в период Второй мировой войны.

Поправка о том, что норма касается представителей только европейских стран "оси", была внесена ко второму чтению инициативы первым зампредом комитета по обороне Андреем Красовым.

Также запрещается публичное "отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Союза ССР при освобождении стран Европы".

Принятые нормы касаются публичных выступлений, "публично демонстрирующихся произведений", СМИ и интернета.

Соответствующие поправки внесены в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов" (80-ФЗ).

По словам главы думского комитета по обороне Владимира Шаманова, закон должен "поставить заслон для тех, кто намеренно искажает историческую правду о Великой Отечественной войне".

Законопроект был внесен в Госдуму 5 мая главой думского комитета по культуре Еленой Ямпольской, первым вице-спикером Госдумы Александром Жуковым и сенатором Алексеем Пушковым.

По словам Ямпольской, за нарушение вводимых запретов будет предусмотрена административная ответственность, аналогичная наказанию за публичную демонстрацию нацистской символики (ст. 20.3 КоАП), соответствующий законопроект депутат направила в правительство РФ для получения отзыва. В настоящий момент правонарушение наказывается штрафом в размере от одной до двух тыс. рублей для граждан, от одной до 4 тыс. рублей для должностных и от 10 до 50 тыс. рублей для юридических лиц с конфискацией предмета правонарушения. Физические лица также могут быть подвергнуты административному аресту на срок до 15 суток.