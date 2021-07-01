ВИДЕО | Ситуация с завезенными из РФ случаями вызывает опасения. Каллас, Кийк и другие отчитались о ситуации в стране

”Июль наступил. Начнем прежде всего с той темы, которая взбудоражила всех — инцидента на складе Департамента здоровья”, — сказала Каллас в начале пресс-конференции. Он отметила, что всестороннее расследование даст ответы, каким образом избежать подобных ситуаций в будущем. Министерство социальных дел обеспечит, чтобы все испортившиеся запасы вакцин и лекарственных препаратов были восполнены. При необходимости Эстония готова попросить помощи у соседей.

Каллас сказала, что на кабинетном заседании обсуждалась и проблемы, связанные с дельта-штаммом. Всего на прошлой неделе было зарегистрировано около 50 завезенных случаев, из которых 32 связано с Россией, в связи с чем необходимо сосредоточиться на российско-эстонской границе. Премьер отметила, что ”своих людей” мы должны принимать в страну в любом случае, вне зависимости от того, больны они или нет. Проблема на границе с РФ усугубляется тем, что эстонские пограничники не могут проверить подлинность сертификатов вакцинации.

Министр юстиции Марис Лаури подтвердила, что ситуация на российской границе вызывает опасения, но запретить въезжать в страну гражданам ЕС мы не имеем права, даже если у них положительный тест на коронавирус.

”Эстония может требовать делать тест на границе. Мы можем требовать проведения теста либо на границе, либо до приезда в Эстонию, — сказала она. — Вопрос в том, кого можно тестировать и что будет, если тест окажется положительным. Мы не тестируем людей, которые были вакцинированы или переболели коронавирусом. Это было бы непропорционально. Мы требуем тестирования от людей, которые приехали из третьих стран и не были вакцинированы вакцинами, разрешенными в ЕС”.

Министр Кийк заявил, что темпы вакцинации правительство не удовлетворяют. Ситуация с испортившимися вакцинами на процесс вакцинации от коронавируса не повлияет. Скоро возможность привиться без предварительной записи будет расширяться.

Более подробно о завезенных случаях читайте ЗДЕСЬ.