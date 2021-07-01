На сделанном в Беларуси видео видно передвижение ракетных установок у литовской границы

В среду на телеграм-канале Nexta появилось несколько записей, на которых зафиксирована военная техника недалеко от границы с Литвой — комплексы ПВО. На одной записи видно, как техника проезжает мимо региональной больницы в Мяделе (50 км от границы с Литвой) и движется на север. На видео видна не только сама больница, но и указатель на костел Божией Матери Шкаплерной.

Сделавший видео человек идентифицировал технику как береговой ракетный комплекс "Бастион", но он ошибся. На самом деле на видео — зенитный ракетный комплекс С-300 — мобильный радар и как минимум два комплекса по 4 ракеты. Максимальная их дальность пуска зависит от модификации — P, PS или M и может составлять 200 км. Это значит, что режим Александра Лукашенко своими ракетами может покрыть часть воздушного пространства Литвы и покушаться на самолеты на территории Литвы. На втором видео видна батарея ракет С-300. На Nexta сказано, что эта часть замечена на пустоши недалеко от Мяделя. Это не первый случай, когда режим демонстрирует свою военную мощь на границе с Литвой. В прошлом году там проводились учения.

ISR activity over Lithuania

Noted at 09:55z



US Army



Challenger 605

(Deep Sense capability)

N488CR

BRIO68



RC-12X Guardrail

(Sigint)



93-0701

YANK01



91-0516

YANK02



Ref: https://t.co/s0zsOVOvOh pic.twitter.com/6DlYUofUuo — BlueSky (@AirSpecInt) June 30, 2021

Как и в прошлый раз, за действиями белорусских военных следят силы НАТО: над Литвой кружили американские самолеты-разведчики RC-12X Guardrail и Artemis — они собирали данные о белорусской технике и другую информацию. Напряжение на границе с Беларусью в настоящее время связано и с нелегальной миграцией.