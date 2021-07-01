Лучший эстонский футболист Рагнар Клаван покинул итальянский клуб

Защитник Рагнар Клаван провел три сезона за итальянскую команду и сыграл 64 матча. Он перешел в итальянский чемпионат после нескольких лет в "Ливерпуле". Если по началу он закрепился в основном составе "Кальяри", то потом потерял место в основе.