Проблема в корне: украшение города или урбанистическая ошибка? Разбираются блогеры RusDelfi(1)
Раньше в качестве заграждений использовали ”голубей”, которые многим очень нравились. Но всё хорошее когда-либо заканчивается… У городских властей закончился договор с дизайнером, поэтому их пришлось менять.
Решили провести конкурс среди дизайнеров на создание новых заграждений. Лучшей была выбрана работа Studio Tallinn "Зелёная городская стена". Автор этой работы — архитектор Виллем Томисте. Он предложил создать небольшие заграждения в виде бетонных горшков, вдохновившись стеной Старого города и его башнями. Чтобы заграждения лучше смотрелись, в плане предусматривалось размещение растений внутри этих горшков. Горшки были установлены на улицах Харью и Куллассепа.
В комментариях под статьями об этом и в разговорах с друзьями я слышала больше всего негативных отзывов. Правда ли они получились неудачными? Будем разбираться!
Первый минус
Конкурс ставил цель для заграждения — визуально вписываться в городскую среду. Как экзотические растения вписываются в наш суровый климат — непонятно…
Некоторые из них стали уже умирать.
Второй минус
Стоимость проекта очень уж большая. Как сказал заместитель руководителя департамента Тармо Сульг: ”Создание прототипов и изготовление горшков в соответствии с концептуальными проектами было трудоёмким процессом, поскольку в Эстонии не было опыта производства бетонных элементов желаемого качества”. Из-за этого заграждения были созданы на заводе испанского производителя. Их изготовление и доставка стоили 67 320€.
Всего было изготовлено 30 горшков. Несложная математика показывает, что один такой спорный горшочек стоил нам 2 240€. И это ещё не конец…
О растениях. ”Зимой здесь растут вечнозелёные сосны и рябины", — сказал архитектор. То есть к стоимости самих горшков добавляется и стоимость по их уходу 2 раза в год. Готовы ли мы к таким тратам?
Третий минус
Очень субъективный, но думаю большинство согласится: безвкусица этих объектов. Может с вечнозелёными кустами, деревьями будет смотреться лучше — это мы узнаем осенью или когда нынешние растения погибнут, но сейчас это смотрится странно. По отдельности горшок и растения хороши, но вместе, да ещё и в среде Старого города, неуместны.
Первый плюс
Озеленение. В средние века как-то не думали об озеленении города (ну вот времени не было), поэтому Старый город сияет чёрной дырой на карте Таллиннского озеленения. Эти горшки могут хотя бы немного улучшить эту проблему.
Второй плюс
Со своей главной функцией, а именно не давать машинам прохода, они справляются. Один такой горшок весит 340 кг.
Кстати, интересный факт от старейшины Ласнамяэ Владимира Света: прошлые ограждения ”голуби” можно было поднять вшестером.
Третий плюс
Туризм. Почти в каждом городе можно встретить трешовые достопримечательности. В Брюсселе это Писающий мальчик, в Риге — кот, повёрнутый пятой точкой в сторону Большой гильдии и т.д. В Таллинне такими достопримечательностями можно назвать пупок города и недавно появившееся поле с картошкой. Но на самом деле они не очень интересны для простого туриста. И как раз эти странные горшки с цветами могут стать изюминкой нашего города, а могут и не стать (кто знает этих туристов).
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